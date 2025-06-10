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​Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку: что это значит для рынка недвижимости?

Эксперты рассказали, как снижение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости

​Центробанк впервые за три года снизил ключевую ставку: что это значит для рынка недвижимости?
Фото: ru.freepik.com

Банк России впервые за три года года снизил ключевую ставку − с 21% до 20%. Хотя изменение небольшое, эксперты в сфере недвижимости считают его важным сигналом для рынка недвижимости.

«На первый взгляд, снижение кажется незначительным, особенно с точки зрения влияния на рынок недвижимости. Действительно, ждать мощного всплеска продаж не стоит: экономически такая корректировка вряд ли способна резко оживить спрос. Но если смотреть шире, это решение имеет символическое и, я бы даже сказал, психологическое значение. Это первое снижение ключевой ставки с октября 2022 года. А значит − это первый реальный сигнал оттепели в денежно-кредитной политике. И для рынка недвижимости это сигнал к осторожному оптимизму», − рассказал корреспонденту siapress.ru риэлтор, владелец агентства недвижимости «Брелок» Александр Дубовик.

Тем не менее, по его словам, уже ряд банков анонсировали снижение ставок по рыночным ипотечным программам, в том числе на вторичное жилье. Однако пока это не массовое явление.

«На рынок может выйти «задержанный» капитал. Люди, у которых есть крупные накопления, но они находятся «в тени» − начнут искать способ эти деньги использовать. И недвижимость в этом случае − один из самых удобных и привычных инструментов. В связи с этим можно ожидать, что часть таких средств будет перетекать на рынок недвижимости. Таким образом, несмотря на скромность самого решения по ставке, рынок получил два важных сигнала: тренд на снижение ставок начался, а деньги, ранее лежавшие на вкладах, могут начать возвращаться в оборот. Для нас, как участников рынка, это означает осторожный, но уверенный настрой на движение. Массового роста сделок, возможно, не будет. Но появляется та самая уверенность, которая и запускает первую волну активности», − резюмировал эксперт.

Другой специалист в области недвижимости также согласился с тем, что снижение ставки до 20% − это позитивный сигнал. Основатель бюро недвижимости «Пруцаков и Партнеры» Антон Пруцаков дал siapress.ru развернутый прогноз по рынку:

− Первичное жилье: возможен спад цен на 3-5% из-за акций застройщиков, но инвестиции остаются рискованными – разрыв с вторичным рынком достиг 15-20%.

− Вторичное жилье: вероятно, снижение на 5-10%, особенно в пригородах. Летом продавцы чаще идут на уступки.

− Элитная недвижимость: цены стабильны из-за дефицита предложения.

«Прогноз по ставке: ожидаем медленное снижение. Повышения маловероятно, но банки будут осторожны. До ставок ниже 10-12%, стимулирующих массовый спрос, еще далеко – 20% остается высоким показателем. Снижение − скорее «оттепель» в настроениях. Оно может немного оживить ипотеку и переток средств с вкладов, особенно летом. Но рынок останется сложным: цены зависят от локации, типа жилья и условий продавца», − подчеркнул Пруцаков.

Редакция siapress.ru также направила запрос о ситуации с рынком недвижимости в Сургуте. Ответ будет опубликован позже.

Что происходит и будет происходить с ключевой ставкой − рассказал экономист, инвестбанкир Евгений Коган и другие эксперты.


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Сегодня в 16:17, просмотров: 80, комментариев: 0
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