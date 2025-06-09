Тюменским аграриям помогут освоить новые рынки

Тюменская область, занимающая второе место в рейтинге регионов России по расширению географии агроэкспорта, запускает новый проект для дальнейшего укрепления своих позиций.

Губернатор Александр Моор объявил о старте проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», подчеркнув, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» регион делает ставку на развитие у местных производителей современных навыков внешнеэкономической деятельности, необходимых для успешной работы на зарубежных рынках.

– Чтобы расширять список партнёров и достигать ещё больших успехов на иностранных рынках, нашим производителям нужны новые деловые и логистические связи. А для этого предпринимателям необходимы современные навыки внешнеэкономической деятельности. Поможем им в этом. Будем продолжать работу вместе, – подчеркнул глава региона в личном телеграм-канале.

Уже сегодня продукция тюменских аграриев востребована в таких странах, как Казахстан, Китай, Турция, Индия, Бразилия, Азербайджан, Киргизия, Беларусь, Монголия, Узбекистан и Египет.