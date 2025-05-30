Нацпроект «Беспилотные авиационные системы» в Тюменской области профинансирован на 100%

Работа по реализации национальных проектов в Тюменской области идет в плановом режиме. На сегодняшний день завершается заключение необходимых контрактов, а финансирование выделяется согласно графику. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в личном телеграм-канале.

– В частности, по данным на конец апреля, на 100 процентов профинансирован нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Уровень финансирования нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» превысил 70 процентов. В целом на реализацию национальных проектов из регионального и федерального бюджетов уже выделено более 32 процентов запланированных средств, – уточнил глава региона.

Для повышения прозрачности и взаимодействия с жителями региона на объектах, строящихся в рамках национальных проектов, размещены QR-коды.

– С помощью QR-кодов, размещенных на объектах, которые строятся в рамках национальных проектов, получаем обратную связь от жителей региона. Большинство отзывов – положительные. Есть и конструктивные предложения, которые берем в работу. Ведь национальные проекты – это для людей, – добавил Александр Моор.

Таким образом, Тюменская область уверенно движется к выполнению поставленных целей в рамках национальных проектов, обеспечивая качественное финансирование и активное участие общества в контроле за их реализацией.