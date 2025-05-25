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​В России хотят обязать не скрывать религиозные символы на упаковке и афишах

Вячеслав Володин предложил ввести закон о защите религиозных символов

​В России хотят обязать не скрывать религиозные символы на упаковке и афишах
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме готовят законопроект, направленный на защиту религиозных символов. Поводом стали обращения граждан, недовольных ретушированием культовых изображений в рекламе, СМИ и на товарах. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своих соцсетях.

Новая норма, по задумке, будет касаться следующих сфер: СМИ, интернет-ресурсы, реклама и наружные вывески, товарная упаковка и услуги, государственные и муниципальные знаки и эмблемы, объявления и другие визуальные носители.

По словам Володина, эта инициатива направлена на защиту прав верующих и формирование уважительного отношения к духовным ценностям в многоконфессиональной стране.


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Сегодня в 15:48, просмотров: 92, комментариев: 0
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