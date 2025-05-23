Акции «Газпрома» упали на 4% после новости о дивидендах

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предлагаемые решения: не распределять прибыль ПАО «Газпром» по результатам деятельности в 2024 году, дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать», ‒ говорится в сообщении.

Рынок воспринял эту новость болезненно. Инвесторы до последнего надеялись на дивиденды, особенно на фоне того, что финансовые показатели компании позволяли сделать выплаты. Об этом рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишут Банки.ру.

«Падение связано, скорее всего, с разочарованием инвесторов, которые до последнего надеялись, что совет директоров компании все-таки решит рекомендовать выплату дивидендов. Этого не произошло, хотя у «Газпрома» по итогам 2024 года чистая прибыль и свободный денежный поток были положительными, а долговая нагрузка позволяла провести выплаты», ‒ прокомментировала она.

Эксперт также отметила, что внутрикорпоративное решение может быть связано с позицией государства как главного акционера: «Возможно, что в корпорации попытались избежать риска неодобрения дивидендов со стороны государства как контролирующего акционера, что уже происходило в 2022 году. Так, Минфин РФ не заложил в прогноз бюджетных доходов 2025 года поступления от дивидендов «Газпрома», и это может говорить о том, что государство предпочло бы, чтобы газовый гигант использовал полученную прибыль не в интересах акционеров, а в общегосударственных целях».

По уставу компании окончательное решение по дивидендам принимает общее собрание акционеров. Оно состоится 26 июня 2025 года в формате заочного голосования.