К акции «Бессмертный полк» в Тюменской области присоединились 350 тысяч человек

Тюменская область широко отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, демонстрируя единство поколений и глубокое уважение к подвигу советского народа. Ключевыми событиями стали многотысячное шествие «Бессмертного полка»

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в акции с портретом деда Нестера Павловича Черкасова, воевавшего в Великой Отечественной войне.

– Более 350 тысяч человек сегодня прошли в «Бессмертном полку» в нашем регионе. В Тюмени — 125 тысяч, – отметил губернатор в своем telegram-канале. Глава региона подчеркнул, что для него это особая гордость – осознавать, что родиной «Бессмертного полка» является именно Тюмень.

Праздничные мероприятия объединили всех жителей Тюменской области разных возрастов.

На площади 400-летия Тюмени состоялось историческое событие: 431 музыкант одновременно исполнил знаменитую песню «Катюша» на баянах и аккордеонах, установив новый рекорд России.

На площади у технопарка развернулась масштабная праздничная программа. Для гостей организованы концерт с участием творческих коллективов, интерактивные площадки, мастер-классы, полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем, выставка военной техники ТВВИКУ.