Wildberries запустил раздел с товарами из Тюменской области

На популярном маркетплейсе Wildberries появился специальный раздел «Сделано в Тюменской области», где представлены товары местных производителей. Это уже второй подобный проект – ранее аналогичная витрина была запущена на Ozon.

Новый раздел, заработавший 7 мая, создан совместными усилиями центра «Мой бизнес» и маркетплейса. Ожидается, что он поможет покупателям находить качественную продукцию из Тюменской области, а местным предпринимателям – увеличить продажи.

– Нам важно, чтобы тюменские предприниматели могли увеличить продажи по всей стране. Региональные витрины создаются в рамках программы поддержки отечественных производителей, – отметила заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Для тюменских предпринимателей участие в проекте «Сделано в Тюменской области» дает ряд преимуществ: размещение на отдельной региональной витрине, продвижение внутри маркетплейса, поддержка команды центра «Мой бизнес» и возможность увеличения объема продаж.

В Инвестиционном агентстве также сообщили о планах по проведению «Школы интернет-торговли» для начинающих продавцов на маркетплейсах.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Создано в России» и региональной инициативы «Сделано в Тюменской области». Поддержка предпринимателей оказывается в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».