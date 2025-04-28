Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке мяса для шашлыка

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор призвал россиян внимательнее относиться к выбору мяса для шашлыка. Чтобы отдых был безопасным, а блюдо вкусным, важно оценивать качество продукта по внешнему виду, цвету жира, запаху и консистенции, говорится на сайте ведомства.

«Свежее мясо отличается белым, кремовым или желтоватым жиром, свежим и естественным запахом без посторонних примесей, а также плотной консистенцией. Если надавить на него, ямка быстро выравнивается. Напротив, признаки некачественного мяса включают подтеки в упаковке, медленное выравнивание ямки при нажатии, наличие пузырьков и посторонних вкраплений, мягкую и дряблую текстуру, а также кислый и гнилостный запах», ‒ указали в сообщении.

Особое внимание Роспотребнадзор рекомендует уделить выбору мясных полуфабрикатов. Покупать их следует только в магазинах с холодильным оборудованием и обязательно с маркировкой на русском языке. При покупке уличных полуфабрикатов без информации о продавце лучше отказаться от покупки.

Если покупатель столкнулся с некачественным продуктом, необходимо обратиться с претензией к продавцу. При отказе принять товар можно пожаловаться в Роспотребнадзор.