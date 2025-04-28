16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  82,6549   EUR  94,3593  

Новости

Больше новостей
Поедете в Оман?
Комментировать
0
Пляжный отпуск в этом году проведете:
Комментировать
0
Ваше отношение к курению?
Комментировать
0
Больше опросов

Роспотребнадзор напомнил, как выбрать мясо для шашлыка к майским праздникам

Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке мяса для шашлыка

Роспотребнадзор напомнил, как выбрать мясо для шашлыка к майским праздникам
Фото: freepik.com

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор призвал россиян внимательнее относиться к выбору мяса для шашлыка. Чтобы отдых был безопасным, а блюдо вкусным, важно оценивать качество продукта по внешнему виду, цвету жира, запаху и консистенции, говорится на сайте ведомства.

«Свежее мясо отличается белым, кремовым или желтоватым жиром, свежим и естественным запахом без посторонних примесей, а также плотной консистенцией. Если надавить на него, ямка быстро выравнивается. Напротив, признаки некачественного мяса включают подтеки в упаковке, медленное выравнивание ямки при нажатии, наличие пузырьков и посторонних вкраплений, мягкую и дряблую текстуру, а также кислый и гнилостный запах», ‒ указали в сообщении.

Особое внимание Роспотребнадзор рекомендует уделить выбору мясных полуфабрикатов. Покупать их следует только в магазинах с холодильным оборудованием и обязательно с маркировкой на русском языке. При покупке уличных полуфабрикатов без информации о продавце лучше отказаться от покупки.

Если покупатель столкнулся с некачественным продуктом, необходимо обратиться с претензией к продавцу. При отказе принять товар можно пожаловаться в Роспотребнадзор.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:36, просмотров: 114, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Тигры, гимнасты и веселый клоун: в Сургуте прошло шоу цирка «Колизеум» // ВИДЕОФАКТ 798
  2. ​Читатели СИА-ПРЕСС разделились во мнениях о памятнике на месте ДК «Строитель» 673
  3. ​Мошенники не отдыхают: какие ловушки готовят к майским праздникам? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 436
  4. ​В 2025 году Югра направит более 2 миллиардов рублей на поддержку агропромышленного комплекса 276
  5. В поселке Югры разрушается мемориал Великой Отечественной войны 238
  6. ​Автомобилистов предупредили об ограничении движения на трассе Югорск – Таежный 233
  7. Без прав и экипировки: женщина с ребенком пострадали в ДТП на квадроцикле 201
  8. Пассажиров самолетов предупредили о скрытых правилах объединения багажа 200
  9. ​Пойман спустя годы: в Нижневартовске арестовали обвиняемого в насилии над малолетней 195
  10. ​Работать по правилам: в России началась масштабная кампания против нелегальной занятости 169
  1. ​Как работники СОКБ не уважают других горожан 2573
  2. ​Парковка есть ‒ совести нет! 1716
  3. Главврача сургутской больницы проверили после жалоб на аборты без наркоза 1654
  4. ​Тяжелейший сорок второй. На повестке дня… 1649
  5. Появились новые подробности трагедии в бане под Сургутом 1249
  6. «Давайте будем честны…»: губернатор Югры признал роль мигрантов в повышении рождаемости 1233
  7. ​«ЗвОнит» или «звонИт»: ударение в слове может поменяться 1221
  8. ​Благоустройство набережной возле СОКБ и «Газпрома» выглядит как профанация: зачем голосовать за то, что не будут использовать? 1190
  9. ​«Современная, плотная и многофункциональной городская застройка − лучшее решение в ядре центра Сургута» 1161
  10. ​В магазинах Нижневартовска нашли фальсифицированную молочную продукцию − часть партий уже изъяли 1105
  1. Руководителю управления кадровой службы ПАО «Сургутнефтегаз» Руслану Кузе – 50 лет! 15031
  2. ​Долгожданное открытие: в Сургуте заработала баня «Сандуны» 8207
  3. ​На пяти улицах Сургута появятся «умные» светильники 6380
  4. ​Старое доброе… скучное? 5516
  5. ​Проклятый спортивный ангар 5433
  6. Планировка и наполнение жилых районов в Сургуте примитивно — оно не учитывает интересы ни женщин, ни детей, ни пенсионеров 5175
  7. ​Концепция, а не проект 4843
  8. ​Демографическая катастрофа: в России зафиксировали антирекорд рождаемости 4108
  9. Не осквернить память предшественников 3710
  10. ​Сергей Рыжиков из Нижневартовска готовится к полету на МКС: Роскосмос показал кадры подготовки экипажа 3668

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика