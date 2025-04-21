Юрист рассказала, как не потерять в отпускных при отдыхе в мае

Россияне в майские праздники будут отдыхать с 1 по 4, а затем с 8 по 11 мая. При этом 17% югорчан планируют продлить их отпусками и отгулами, передает SuperJob. Чаще всего подобными планами делились жители округа 35-45 лет.

Однако юрист по трудовому праву предупреждает: май − не самый выгодный месяц для отпуска, если говорить о размере выплат.

«Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок», − пояснила юрист hh.ru Ольга Владимирова.

В мае 2025 года всего 20 рабочих дней и 11 выходных. Это делает месяц не самым выгодным для отпуска. Для сравнения: в июле и октябре − по 23 рабочих дня, в декабре − 22, поясняет специалист.

«Таким образом, если продлить майские праздники за счет 5-7 мая, можно потерять в деньгах. Однако если оформить отпуск с 5 по 11 мая включительно, то есть, захватить выходные дни, отпускные выплаты будут более внушительными (за полную неделю, а не только за три рабочих дня). Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить бОльшую сумму отпускных», − добавила Владимирова.

Согласно производственному календарю на 2025 год, россиян ждут еще четыре выходных ко Дню России (12-15 июня), а также три выходных в честь Дня народного единства (2-4 ноября).