YouTube планирует ограничить время просмотра Shorts

Платформа YouTube разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям устанавливать лимит времени на просмотр коротких видео формата Shorts. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на представителей компании.

Речь идет о специальном таймере, который можно будет настроить на определенное количество часов в день. После достижения установленного лимита бесконечная прокрутка роликов прекратится – просмотр Shorts станет недоступен до конца суток. При этом, как следует из кода бета-версии, пользователи сохранят доступ к отдельным видео, но не смогут безостановочно листать ленту.

В YouTube уже действует опция напоминания «Сделайте перерыв» для обычных видео, и новая разработка может стать ее логичным продолжением.

Отметим, что YouTube в России фактически заблокирован.