В Тюменской области более 650 многодетных семей предпочли деньги земле

В Тюменской области 656 многодетных семей воспользовались возможностью получить целевую денежную выплату взамен бесплатного земельного участка, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая опция доступна многодетным семьям, состоящим в очереди на получение земли. Сумма выплаты варьируется в зависимости от муниципалитета:

Тюмень и Тюменский район: 1 360 450 рублей

Тобольск: 585 680 рублей

Ишим: 505 940 рублей

Ялуторовск: 434 040 рублей

Остальные муниципалитеты: 401 260 рублей

Для семей, где воспитывается четверо и более детей, предусмотрена доплата в размере 20% от суммы выплаты.

С 2011 года свои жилищные условия улучшили 13 380 многодетных семей Тюменской области, что составляет 96% от числа поставленных на учет. При этом 12 724 семьи получили земельные участки, а 656 предпочли денежную компенсацию.

Целевую социальную выплату можно использовать исключительно на улучшение жилищных условий. Большинство семей направляют эти средства на погашение ипотеки или приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Отметим, что в 2025 году Тюменская область направит более миллиарда рублей на поддержку многодетных семей в рамках реализации регионального проекта «Многодетная семья», который входит в новый национальный проект «Семья».