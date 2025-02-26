Миллиард рублей на тюменские семьи: Новые меры поддержки многодетных и развитие активного долголетия

В 2025 году Тюменская область выделит более миллиарда рублей на поддержку многодетных семей в рамках реализации регионального проекта «Многодетная семья», который входит в новый национальный проект «Семья». Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в личном телеграм-канале.

Средства будут направлены на выплату материнского капитала на третьего и последующих детей, предоставление социальной помощи многодетным малоимущим семьям в виде льгот на проезд и оплату ЖКУ, а также на выплаты для приобретения школьной и спортивной формы.

В рамках нацпроекта «Семья», который стартовал 1 января 2025 года и является продолжением национального проекта «Демография», реализуются пять тюменских программ, направленных на поддержку семей с детьми, особенно многодетных, а также на поддержку старшего поколения.

Отдельное внимание будет уделено развитию активного долголетия. На организацию долговременного ухода на дому планируется выделить более 140 миллионов рублей.

Напомним, в Тюменской области продолжается работа по предоставлению долговременного ухода жителям. Сейчас в регионе более тысячи человек получают уход на постоянной основе.