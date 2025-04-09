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Частным курсам − стоп: учителя с онлайн-дипломами не смогут работать в школе

Госдума запретила переподготовку учителей в частных организациях

Частным курсам − стоп: учителя с онлайн-дипломами не смогут работать в школе
Фото: ru.freepik.com

Госдума утвердила закон, по которому переподготовка и повышение квалификации учителей будет возможна только в государственных, муниципальных и ряде утвержденных организаций. Он должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

«По оценкам экспертов, в 2023 году услуги по переобучению педагогических работников осуществляли почти 7 тыс. организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра. В дистанционной форме было организовано 155 тыс. курсов переподготовки и 38,7 тыс. программ повышения квалификации. Это больше половины от общего объема. Они открыто рекламируют возможность получения онлайн практически любых дипломов. Только на одном из таких сайтов, не выходя из дома предлагается пройти свыше 1,5 тыс. курсов и 4 тыс. программ», − рассказали в официальном телеграм-канале Госдумы.

Как отмечают эксперты, в школах возникали ситуации, когда один педагог с «купленным» в интернете дипломом преподавал несколько несмежных предметов.

Теперь закон запрещает такую практику. Переподготовку смогут проводить только:

– государственные и муниципальные образовательные учреждения;

– образовательные организации, учредителями которых являются государство, субъект Российской Федерации, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале;

– образовательные центры «Сириус» и «Сколково»;

– образовательные организации, учредителями которых являются госкорпорации и госкомпании;

– спортивные федерации − для преподавателей физкультуры и спорта.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 81, комментариев: 0
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      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
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              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
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        bool(false)
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        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#316 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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              ["_e":"CComponent":private]=>
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            [1]=>
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        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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        NULL
      }
    }
  }
}
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