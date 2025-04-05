Россиян разделили на четыре категории по уровню дохода

Социологи из НИУ ВШЭ составили четыре стандарта потребления в России: «комфорт», «норма», «жить можно» и «очень тяжело». Авторы опирались на уровень дохода граждан, от которого зависят их расходы на повседневные нужды, сообщает РБК.

«Комфорт» означает, что люди могут позволить себе практически все: владеют несколькими автомобилями и квартирами, ужинают в ресторанах и не беспокоятся о бюджете при покупке одежды или электроники.

«Норма» предполагает наличие хороших возможностей, но без излишней роскоши. Люди покупают продукты в обычных супермаркетах, живут в отремонтированных квартирах, возможно, имеют дачу и стараются бережно относиться к дорогой одежде, иногда даже перепродавая ее.

Уровень «Можно жить» означает необходимость экономить и отказываться от многого: продукты покупаются по акциям и в больших количествах, а одежда и обувь выбираются из самых дешевых вариантов.

«Очень тяжело» – это уровень, когда люди борются за выживание: питаются в социальных столовых, получают одежду и обувь от благотворительных организаций и живут в старом, ветхом жилье.