В поселке Демьянка открылась новая современная врачебная амбулатория для 3000 жителей

В поселке Демьянка Уватского района открылась новая врачебная амбулатория, построенная при финансовой поддержке регионального бюджета. Модульное здание площадью 358 квадратных метров полностью соответствует современным нормам и стандартам, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

Новая врачебная амбулатория в Демьянке будет обслуживать население численностью 3061 человек, а также оказывать медицинскую помощь тем, кто приезжает в поселок на работу вахтовым методом.

По словам главного врача Областной больницы №20 Натальи Телегиной, в амбулатории будут работать врачи: терапевт, педиатр и стоматолог, фельдшер кабинета неотложной помощи, акушерка кабинета раннего выявления заболеваний.

В здании предусмотрены отдельный фильтр-бокс для пациентов с симптомами ОРВИ, перевязочный и процедурный кабинеты, кабинет физиолечения, дневной стационар на пять койко-мест, помещения для пребывания бригады скорой медицинской помощи и кабинеты для приема врачей-специалистов, осуществляющих прием выездным методом. При строительстве предусмотрели все условия для маломобильных пациентов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в 2025 году в регионе планируется установить 19 ФАПов, завершить строительство поликлиники в поселке Богандинском Тюменского района, установить 4 врачебные амбулатории и 2 модульные поликлиники. В планах также ремонт 13 медицинских объектов.