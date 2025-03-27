​Александр Моор: Тюменская область максимально эффективно использует нейросети, но не допустит «восстания машин»

Тюменская область успешно реализует ряд проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), заявил глава региона Александр Моор, комментируя итоги очередных Губернаторских чтений.

– Пройден большой путь. Нейросети работают здесь и сейчас. И в интересах региона максимально эффективно использовать их для развития социальной сферы и экономики, – подчеркнул губернатор.

На Губернаторских чтениях с докладом «Искусственный интеллект в управлении процессами развития: зачем, где, как» выступил руководитель Центра искусственного интеллекта Сколковского института науки и технологий Евгений Бурнаев. Он отметил стремительный рост мирового рынка ИИ и его многополярность.

Александр Моор подчеркнул, что технологии ИИ активно проникают в различные отрасли экономики и сферы жизни: промышленность, ТЭК, строительство, логистику, транспорт, здравоохранение, образование, обеспечение безопасности, предупреждение и ликвидацию ЧС, охрану окружающей среды, управленческую деятельность и даже творчество.

– Нам нельзя отставать, – сказал губернатор.

Директор областного департамента информатизации Станислав Логинов напомнил, что тюменская система «Безопасный город» получила положительную оценку президента России Владимира Путина. В перспективе – активная работа в рамках нового национального проекта «Экономика данных». В 2025 году в регионе планируется запустить для школьников «электронного репетитора» по математике.

Александр Моор подчеркнул необходимость механизмов контроля при использовании ИИ, напомнив о возможных рисках:

– Но для нас принципиально важно понимать – искусственный интеллект не заменяет человека, а позволяет ему выполнять большее количество работы в единицу времени. Поэтому будем без страха двигаться вперед. «Восстания машин» не случится.