Покупатели жилья могут лишиться возможности расплачиваться наличными

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при сделках по покупке жилья на вторичном рынке. Соответствующее обращение глава организации Александр Попов направил в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет, передает РБК.

Инициатива связана с ростом случаев мошенничества при сделках с недвижимостью, особенно в крупных городах. По мнению Союза, запрет на наличные расчеты поможет защитить участников рынка от обмана.

Однако предложение вызвало неоднозначную реакцию. Президент объединения инкассации «Росинкас» Василий Медведев назвал такую меру «крайне опасной» и неконституционной, поскольку граждане должны сами выбирать, как распоряжаться своими деньгами.

«Мы считаем инициативы по ограничению расчетов наличными деньгами крайне опасными. Они неконституционны по своей сути, потому что каждый россиянин сам выбирает, как ему хранить деньги и какую форму расчетов использовать», – заявил Медведев.

Кроме того, он отметил, что многие россияне, опасаясь мошенничества, намеренно хранят свои сбережения в наличной форме.

Корреспондент siapress.ru обратился за комментарием к юристу, пожелавшему остаться анонимным. По его мнению, обсуждаемая инициатива пока не имеет законодательной силы, но она действительно направлена на защиту участников сделок.

«Если говорить с точки зрения безопасности, запрет на наличные расчеты при покупке жилья действительно поможет защитить имущество и деньги участников сделки. Однако это приведет к дополнительным расходам на банковские услуги. Но это не так страшно, как страшно потерять имущество или несколько миллионов. Не выгодно это будет для тех, кто захочет применить завышение стоимости имущества при сделке, когда у покупателя, к примеру, нет первоначального взноса. Такие покупатели не смогут уже приобрести жилье, обманув банк», – ответил юрист.

По его мнению, переход на безналичные расчеты сделает рынок недвижимости более прозрачным, так как будут видны реальные расходы за приобретенное жилье, и реальная прибыль за проданное имущество.