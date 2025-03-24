В Тюменской области презентуют бизнес-модели

У предпринимателей Тюменской области появился шанс упростить запуск своего дела. Инвестиционное агентство региона проведет серию презентаций, где представит 50 готовых бизнес-моделей.

Разработанные по поручению губернатора Александра Моора бизнес-решения охватывают самые востребованные сферы: от детских развивающих центров и модных парикмахерских до уютных кафе и привлекательных глэмпингов.

Презентации пройдут в Заводоуковске, Ялуторовске и Тобольске. Участники смогут не только ознакомиться с готовыми моделями, но и получить консультации от экспертов Центра «Мой бизнес» и Центра развития бизнеса и франчайзинга «Франчай».

– Готовые бизнес-модели позволяют предпринимателям упростить запуск проекта, помогают оценить потенциал бизнеса и рассчитать необходимый размер вложений. На всех этапах реализации проект сопровождают специалисты Инвестиционного агентства, – рассказала заместитель генерального директора, руководитель Центра «Мой бизнес» Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

Более 260 заявок из 20 муниципалитетов Тюменской области уже подано на реализацию этих бизнес-моделей, 15 предпринимателей уже успешно запустили свои проекты. Услуга предоставляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Встречи пройдут:

25 марта в 10.00 в Заводоуковске (ул. Береговая, 27). Регистрация.



25 марта в 14.00 в Ялуторовске. Регистрация.



26 марта в 11.00 в Тобольске. Регистрация.