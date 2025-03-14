В Тюмени чествовали сотрудников ТОСЭР

Тюменская областная служба экстренного реагирования (ТОСЭР) отметила 25-летие со дня образования. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею, состоялось в ДТиС «Пионер», где сотрудников службы чествовали за их самоотверженный труд и профессионализм.

Губернатор Тюменской области Александр Моор лично поздравил спасателей с этой знаменательной датой:

– Противостояние рекордному паводку весной прошлого года стало одним из ключевых эпизодов истории Тюменской области. Вместе с работниками других экстренных служб, строителями, волонтерами, вы боролись со стихией, успешно справились со всеми задачами, которые перед вами стояли. Общими усилиями нам удалось минимизировать ущерб от паводка, а самое главное, мы не потеряли ни одной человеческой жизни. За эти 25 лет работы накоплен огромный опыт, но главный результат — за эти годы вами спасено и оказано помощи в экстренных случаях более 10 000 человек.

В знак признания заслуг, глава региона вручил благодарности специалистам ТОСЭР, а также передал ключи от нового автомобиля «Шевроле Нива» начальнику поисково-спасательной службы ТОСЭР Евгению Булкину. Новая машина уже заступила на боевое дежурство.

Александр Моор также отметил профессионализм спасателей при ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Тобольске, где сотрудники ТОСЭР провели поквартирный обход, оповестили жильцов соседних домов и устранили опасные конструкции.

Заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов подчеркнул, что тюменские спасатели проявляют героический характер, приходя на помощь в сложных и чрезвычайных ситуациях.

Начальник ГКУ ТО «ТОСЭР» Алла Бадина отметила, что не в каждом регионе есть своя служба спасения. Сегодня ведомство насчитывает 214 сотрудников и 95 аттестованных спасателей, работающих в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Губернатор подчеркнул, что 2025-й год объявлен Годом героев, и сотрудники ТОСЭР – настоящие герои нашего времени. Он поблагодарил их за самоотверженность и пожелал крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья.