Тюменская область создает комфортные условия для инвесторов

Районы Тюменской области активно привлекают инвесторов, предлагая широкий выбор перспективных площадок для реализации различных бизнес-идей. Об этом рассказали в Инвестиционном агентстве региона.

Так, Ялуторовский район предлагает девять инвестиционных площадок, подходящих для размещения промышленного и перерабатывающего производства, придорожного сервиса и других видов бизнеса. Особое внимание уделяется промышленной инвестиционной площадке, расположенной вблизи Тюменского района и индустриального парка Богандинский. Подробную информацию о доступных ресурсах, инфраструктуре и мерах поддержки можно найти на Инвестиционной карте Тюменской области.

В Сладковском муниципальном районе подготовлено 16 инвестиционных площадок, информация о которых также размещена на Инвестиционной карте Тюменской области. В 2024 году в муниципалитете реализовано семь инвестиционных проектов на сумму 62 млн рублей, благодаря чему создано 19 новых рабочих мест. В настоящее время реализуется еще шесть инвестпроектов на сумму 417,9 млн рублей, что позволит создать 60 новых рабочих мест.

Как рассказала муниципальный инвеступолномоченный Сладковского района Елена Гордон, предприниматели активно пользуются возможностями онлайн-консультирования по всем мерам поддержки. В администрации оборудован специальный кабинет, где можно получить консультацию специалистов Инвестиционного агентства Тюменской области по видеосвязи.