Аналитики предупреждают о высокой неопределенности, связанной с ключевой ставкой

Ключевая ставка Центробанка может опуститься до 13% к концу 2025 года, следует из обновленной стратегии аналитиков «Т-Инвестиций». Они считают, что текущий уровень ставки является пиковым значением цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

«Текущий уровень ключевой ставки 21% – пик цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банком России. В первом квартале 2025-го регулятор сохранит выжидательную позицию для оценки эффекта уже реализованного ужесточения. Значительное торможение кредитования и охлаждение экономики (в том числе потребительского спроса) должны подготовить почву для разворота монетарной политики во втором квартале 2025-го. С учетом рекордного уровня ставок их снижение в отсутствие значимых внешних шоков может происходить весьма быстро. Поэтому ждем ключевую ставку на уровне 13% к концу 2025 года и ее дальнейшего снижения в 2026-м», – говорится в прогнозе.

В то же время аналитики предупреждают о высокой неопределенности. Внешнеэкономическая ситуация, колебания рубля, инфляционные риски и возможные потрясения на рынке труда могут изменить базовый сценарий.

При жестком сценарии ЦБ может, напротив, повысить ставку до 23% годовых.

Ранее ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%.