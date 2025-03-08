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Югорским заключенным разрешили завести домашнего питомца

Заключенные ХМАО могут завести домашнее животное при разрешении администрации исправительного учреждения

Югорским заключенным разрешили завести домашнего питомца
Фото: ru.freepik.com

Российским заключенным разрешили заводить птиц, рыбок, котов и других домашних питомцев. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на письма ФСИН и Минюста РФ.

Для того, чтобы завести пушистого друга, заключенный должен не только получить разрешение администрации исправительного учреждения, согласованное с ветеринарной службой, но и соблюдать несколько важных условий. Например, содержать животное за свой счет и на нарушать статью 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В югорских учреждениях также можно завести домашнего питомца. Однако таких случаев пока что нет, передает «СургутИнформ-ТВ».


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Сегодня в 11:05, просмотров: 53, комментариев: 0
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