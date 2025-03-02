Десятки россиян заразились лихорадкой денге во время отдыха на Бали

На острове Бали в Индонезии распространяется лихорадка денге, передающаяся через укусы комаров. С начала года вирусом заразились более шести тысяч туристов, среди них – десятки россиян. Об этом сообщает телеграм канал SHOT.

Ситуация осложняется сезоном дождей, который способствует размножению насекомых. По словам заболевших, болезнь протекает тяжело: у некоторых появляются галлюцинации, желтеет кожа, начинается сильная жажда и боли в животе.

«В больнице меня держали на круглосуточной капельнице, давали парацетамол и противорвотные. Потом началась тромбоцитопения, стали лопаться капилляры. При таком уровне тромбоцитов велика вероятность внутреннего кровотечения. У меня шла кровь из носа. Но на четвертый день стало лучше и меня выписали», – рассказала одна из переболевших россиянок.

Лихорадка денге включает четыре штамма вируса, поэтому даже после перенесенной болезни возможны повторные заражения.