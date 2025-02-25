Александр Моор поручил усилить защиту тюменских объектов ТЭК от атак БПЛА

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание региональной антитеррористической комиссии, на котором обсуждались актуальные меры по обеспечению безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Руководители предприятий отрасли представили доклады о текущей ситуации, сообщили в пресс-службе главы региона.

По итогам заседания Александр Моор подчеркнул необходимость усиления защиты объектов ТЭК от террористических актов и диверсий, особенно с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Кроме того, участники комиссии рассмотрели вопросы повышения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.

Губернатор Моор подчеркнул, что безопасность жителей региона является приоритетом, и все требования в сфере антитеррористической защищенности должны соблюдаться в полном объеме и в установленные сроки.

Напомним, на коллегии УМВД России по Тюменской области по итогам 2024 года Александр Моор обратил внимание на задачи, которые требуют самого пристального внимания: снижение аварийности на дорогах и борьба с кибермошенничеством.