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​Снег и наледь на крыше? В Москве это обойдется в полмиллиона, в Югре − максимум 50 тысяч

За неубранную наледь юрлица Москвы заплатят до 500 тысяч

​Снег и наледь на крыше? В Москве это обойдется в полмиллиона, в Югре − максимум 50 тысяч
Фото: siapress.ru

С 14 февраля в Москве ужесточают штрафы за неубранный снег и лед с крыш нежилых зданий. Теперь юридическим лицам придется платить в 2,5-4 раза больше, если они не расчистят кровлю от наледи. Об этом сообщают на сайте столичной мэрии.

До этого момента максимальная сумма штрафа для юридических лиц составляла 200 тысяч рублей, а минимальная − 50 тысяч. Теперь за неубранные крыши компании будут платить от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

«Мы проанализировали количество нарушений за 2024 год, связанных с непринятием мер по очистке крыш от снега и удалению наростов льда на карнизах, крышах, водостоках, и выявили небывалый рост. По сравнению с 2023 годом количество таких нарушений выросло на 341 процент. Данная статистика говорит о том, что существующие меры для юридических лиц являлись неэффективными и не обеспечивали должного превентивного воздействия на недобросовестных собственников. В первую очередь под угрозой оказываются жизнь и здоровье людей. Помимо этого, ущерб может быть нанесен автомобилям, припаркованным рядом с неочищенной кровлей. Страдают и сами здания из-за протечек от неубранного снега», – рассказал начальник ОАТИ Александр Ларин.

Изменения внесли в Кодекс Москвы об административных правонарушениях, поправки подписаны мэром города. Как отмечают в мэрии, увеличение штрафов — это часть комплексного решения проблемы, связанной с зимним содержанием зданий. Вместе с этим поднимаются муниципальные тарифы на уборку снега и наледи.

Инициатором изменений стало Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). По мнению столичных властей, более жесткие меры заставят компании не затягивать с уборкой снега и тем самым снизят риск падения наледи на людей и автомобили.

Отметим, что в ХМАО штрафы для юридических лиц за несвоевременную уборку снега значительно ниже, чем в Москве. За первое нарушение владельцы нежилых зданий платят от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а за повторное − от 20 тысяч до 60 тысяч рублей.

Для должностных лиц суммы еще скромнее: первый штраф составляет от 3 до 10 тысяч рублей, а при повторном нарушении − от 5 до 15 тысяч. В отличие от Москвы, где власти ужесточают требования к зимнему содержанию улиц, в Югре таких инициатив пока не было.

Заметили опасную наледь в своем районе? Присылайте фото в наш СИА-бот.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 83, комментариев: 0
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