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Нужно ли защищать русский язык от англицизмов – мнение читателей siapress.ru

44% читателей siapress.ru считают, что англицизмы имеют место быть в русском языке

Нужно ли защищать русский язык от англицизмов – мнение читателей siapress.ru
Фото: novostroy.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на защиту русского языка. Документом предполагается ограничить использование англицизмов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на вывесках и этикетках, в СМИ, а также в названиях жилых комплексов, говорится на сайте парламентария.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей чтобы узнать, нужно ли защищать русский язык от иностранных заимствований.

В настоящий момент на сайте проголосовали 109 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (55%) уверены, что защита языка – правильная мера, нужно ограждать его от неродных слов, если есть русский аналог. С другой стороны, 44% опрошенных считают, что это бессмысленно, ведь в современном мире языки неизбежно проникают друг в друга. А 0,9% участников затруднились с ответом.


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23 февраля в 16:20, просмотров: 566, комментариев: 0
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