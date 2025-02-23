44% читателей siapress.ru считают, что англицизмы имеют место быть в русском языке

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, направленный на защиту русского языка. Документом предполагается ограничить использование англицизмов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на вывесках и этикетках, в СМИ, а также в названиях жилых комплексов, говорится на сайте парламентария.

СИА-ПРЕСС провел опрос среди своих читателей чтобы узнать, нужно ли защищать русский язык от иностранных заимствований.

В настоящий момент на сайте проголосовали 109 человек. Их мнения разделились следующим образом:

Большинство участников (55%) уверены, что защита языка – правильная мера, нужно ограждать его от неродных слов, если есть русский аналог. С другой стороны, 44% опрошенных считают, что это бессмысленно, ведь в современном мире языки неизбежно проникают друг в друга. А 0,9% участников затруднились с ответом.