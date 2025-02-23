В селе Абатском отремонтируют детский сад

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам, в результате которого были приняты решения по ряду важных для жителей региона проблем.

Так, по итогам общения с многодетной мамой Натальей Юсубовой из села Абатского, Александр Моор поручил провести полный ремонт детского сада «Родничок» до конца 2026 года.

Педагог дополнительного образования Сергей Чистяков из села Вагай обратился с просьбой об оборудовании современной уличной спортивной площадки рядом со спорткомплексом. Губернатор поддержал инициативу и сообщил, что площадку с травмобезопасным покрытием и необходимым оборудованием планируется открыть к 1 сентября.

Также была оказана помощь семье участника специальной военной операции: отцу Алексею Булаеву из Казанского района помогут отремонтировать кровлю дома. Многодетной матери Надежде Созоновой из Уватского района, воспитывающей пять дочерей, будет оказана поддержка для замены газового котла.