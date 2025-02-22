Губернатор Александр Моор вручил награды заслуженным жителям Тюменской области

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор Тюменской области Александр Моор вручил государственные и региональные награды более чем 50 жителям региона за добросовестный труд.

Среди награжденных – представители различных сфер деятельности, включая науку, образование, культуру, экономику, промышленность, транспорт, строительство, общественные деятели, а также многодетные родители.

Четыре многодетные супружеские пары были удостоены медали ордена «Родительская слава» за значительные заслуги в укреплении семьи и воспитании детей.

Знак отличия Тюменской области «Почетный наставник» получили Вера Шерегова, главный тренер тюменской сборной команды «Центр спортивной подготовки «Формейшн», и Николай Пархоменко, тренер-преподаватель областной спортшколы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой.

Обращаясь к награжденным, Александр Моор подчеркнул, что эти высокие награды являются признанием их заслуг и вклада в развитие Тюменской области и России:

– Благодарю за профессионализм и любовь к региону, которая двигает к новым высотам!