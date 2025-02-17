Депутат ГД внес проект о запрете повышать цены для пассажиров с детьми в такси

В России предложили запретить повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%, а также обязать перевозчиков такси установить в 50% таксопарка детские удерживающие устройства. Такой законопроект в Думу РФ внесли депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Документ есть в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается обязать перевозчиков такси обеспечить не менее 50% транспортных средств, которые используются в качестве легкового такси, детскими удерживающими устройствами, а также ввести ограничения на увеличение тарифа на перевозку легковым такси более чем на 5% от его стоимости в случае, если фрахтователю требуется наличие детского удерживающего устройства», ‒ говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, реализация этого запрета позволит обеспечить доступность перевозок легковым такси для пассажиров с детьми.