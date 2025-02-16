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​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году

Должники за ЖКХ могут лишиться жилья в 2025 году

​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году
Фото: ru.freepik.com

В 2025 году россиян, не оплачивающих счета за коммунальные услуги, ждут более жесткие меры взыскания. Помимо начисления пеней, возможного отключения коммунальных ресурсов и ареста имущества, теперь накопленные долги могут привести к потере жилья, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Помимо финансовых санкций, задолженность грозит ограничением в получении коммунальных услуг. В соответствии с действующими нормами, если владелец жилья не оплачивает счета более двух месяцев, управляющая компания имеет право прекратить подачу воды и электроэнергии. При этом отключение газа в жилых помещениях не производится, однако это не избавляет должника от необходимости гасить задолженность. Восстановление услуг возможно только после полного погашения долга и оплаты расходов на повторное подключение», – отметил эксперт.

При долге более 200-300 тысяч рублей суд может вынести решение о продаже квартиры с торгов. Вырученные деньги направляются на погашение задолженности, а оставшаяся сумма возвращается владельцу. Однако если квартира является единственным жильем и не находится в ипотеке, выселение невозможно. Для тех, кто проживает в квартире по договору соцнайма и не платит более шести месяцев, возможен перевод в жилье меньшей площади.

«Судебное взыскание может быть обращено как на всех владельцев сразу, так и на одного из них в полном объеме. При этом выселение из квартиры за долги возможно только в определенных случаях. Если человек проживает в квартире по договору социального найма и не платил более шести месяцев, его могут переселить в жилье меньшей площади по нормативам общежития. Если же квартира находится в собственности, но не является единственным жильем, ее могут реализовать на торгах для погашения задолженности. Однако если жилье единственное и не находится в ипотеке, выселение невозможно по закону», – обратил внимание Бондарь.

При этом, есть два законных способа избежать выплаты части долгов:

1. Истечение срока давности. Суды не могут взыскать задолженность, если с момента неоплаченного счета прошло более трех лет. Однако должник должен сам заявить об этом в суде.

2. Процедура банкротства. Если суд признает человека банкротом, его долги могут быть списаны, но при этом он лишится возможности брать кредиты, а его имущество может быть продано для покрытия долгов.

Напоминаем, с 1 февраля 2025 года в России появились цифровые платформы для ускоренного взыскания долгов за коммунальные услуги.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 113, комментариев: 0
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