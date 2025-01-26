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Путин утвердил новые меры поддержки семей с детьми

В России расширили меры социальной поддержки для семей

Путин утвердил новые меры поддержки семей с детьми
Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, посвященного вопросам социальной поддержки семей. Об этом сообщили в группе «Кремль. Новости» во «ВКонтакте».

С 1 января 2025 года женщинам, получившим с 2022 года звание «Мать-героиня», предоставят социальные гарантии, аналогичные тем, что получают Герои Труда.

Также запланировано увеличение пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения – оно должно соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного населения в регионе.

Кроме того, дополнительно поручено:

– обеспечить скидку не менее 50% на авиабилеты для детей до 12 лет на рейсах внутри РФ.

– представить предложения по повышению доступности групп продленного дня в школах и снижению стоимости поездок на такси для многодетных семей.

– актуализировать порядок медицинских осмотров и диспансеризации, добавив перечень обследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы.

Полный текст поручений опубликован на сайте Кремля.


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26 января в 12:00, просмотров: 790, комментариев: 1
Комментарии:
6xz34e
26 января в 16:43
Отлично!Мой вопрос Президенту так и звучал о доступности групп продленного дня в муниципальной школе,а не только в частной.Предложение - на этапе строительства школы необходимо проектировать дополнительные два (минимум) кабинета, и в первую очередь -главное условие -в семье первоклассника нет бабушки и дедушки пенсионера (не работающего),родители -оба трудоустроены.И не важно,сколько детей в семье.Уважаемый глава города-Максим Слепов -возьмите на заметку.Особенно такие группы нужны в новых школах начального звена в Марьиной Горе,Голд Фиш.Это предложение (плюсом классы инклюзивного образования) озвучивала обладательнице шести прививок.Ответ не пришел.Новому Губернатору повторю,если будет встреча с жителями города.

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