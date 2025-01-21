Россиянам пояснили о риске профинансировать террористов при переводе денег незнакомцам

Ранее россиян предупредили, что они могут стать соучастниками финансирования терроризма при переводе денег незнакомцам, например, на рынке или в транспорте. Однако, обычные бытовые переводы ‒ не преступление, если нет доказательств, что они связаны с террором, сообщило Главное Управление региональной безопасности Московской области.

«Согласно статье 205.1 УК РФ, финансирование терроризма включает сбор или предоставление средств с сознанием того, что они будут использованы для террористической деятельности. Это значит, что уголовная ответственность наступает только если: у вас был прямой умысел, то есть вы осознавали, что ваши средства идут на поддержку терроризма; есть доказательства, подтверждающие вашу причастность (переписка, намеренные действия и т.д.). Обычные бытовые переводы, например, при оплате на рынке или в транспорте, не являются преступлением, если нет оснований считать, что они направлены на финансирование терроризма», ‒ говорится в сообщении.

Также в пресс-службе Главного Управления региональной безопасности Московской области пояснили, что перевод может стать опасным, в следующих ситуациях:

Перевод средств на счета, связанные с лицами или организациями, которые находятся под санкциями или подозреваются в финансировании экстремизма.

Благотворительные сборы, организаторы которых не предоставляют прозрачных данных о целях сбора и о том, куда идут деньги.

Использование криптовалют или других труднодоступных для отслеживания платежных систем без понимания их конечного назначения.

«Если незнакомец, которому мы заплатили свои деньги, направил их на финансирование террористической организации, то, конечно, будут проверяться все источники поступления денежных средств на его счет: либо он эти деньги собирал, как благотворительность, либо осуществлял незаконную трудовую деятельность ‒ собирал деньги мимо кассы, чтобы избежать уплату налогов», ‒ пояснил корреспонденту siapress.ru адвокат, юрист Алексей Редькин.

Если вы все же перевели деньги и теперь сомневаетесь в переводе, то можно обратиться в ваш банк, чтобы сотрудники проверили транзакцию. Если вы действовали добросовестно, то уголовная ответственность вам не грозит.