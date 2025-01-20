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​Новый риск: россияне могут стать соучастниками финансирования терроризма при переводе денег на рынке или в транспорте

Россиян предупредили о рисках оплаты переводом на рынках или в транспорте

​Новый риск: россияне могут стать соучастниками финансирования терроризма при переводе денег на рынке или в транспорте
Фото: freepik.com

В России перевод денег на карту незнакомцу, например, при покупках на рынке или при оплате проезда в транспорте, может привести к обвинениям в участии в финансировании экстремизма или терроризма. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в разговоре с РИА Новости.

Так, 4 декабря суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», занимающейся торговлей фруктами и орехами. Мужчину обвинили в вовлечении людей в террористическую деятельность, говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. Теперь виновнику грозит тюремный срок от восьми до 15 лет.

«В последнее время торговля такими товарами на рынках обычно сопровождается предложением заплатить за товар на банковскую карту по номеру телефона. У продавцов на рынках, в маленьких торговых точках есть номер карты (или телефона, к которому привязана карта), на который покупатель может перевести ему деньги», – указал Александр Хаминский.

По словам юриста, подобные платежи остаются обезличенными, покупатели не получат кассовый чек. Такие счета открываются физическими лицами для совершения операций, не связанных с предпринимательством.

«При этом стоит отметить, что в соответствии с инструкциями Банка России использование личной карты для получения оплаты от покупателей влечет за собой определенные риски, вплоть до блокировки счета. Для покупателя самый главный риск в таких платежах состоит в том, что он никогда не знает, кому именно он платит и куда дальше пойдут его средства», – добавил Александр Хаминский.

Эксперт предупредил, что, оплачивая товары на карточный счет незнакомца, нужно быть готовым, что ваш платеж впоследствии может быть квалифицирован как участие в финансировании экстремизма или терроризма.


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Сегодня в 10:44, просмотров: 192, комментариев: 0
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