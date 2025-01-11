Актер Джуд Лоу подтвердил, что сыграет президента РФ в фильме

Британский актер Джуд Лоу сыграет роль президента России Владимира Путина в фильме по художественной книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает Deadline.

«Я говорю это с сомнением, потому что я еще не начал работать над этим. То есть я начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, так что я стою у подножия и думаю: «О боже, что я наделал?» Я часто так чувствую себя, когда говорю «да». Я думала: «О боже, как же я это сделаю?» Но в любом случае, я разберусь», – прокомментировал будущую роль артист.

Так, британскому актеру предстоит сыграть второстепенную роль в новом фильме Оливье Ассаяса, где он изобразит Владимира Путина в начале его политической карьеры. Премьера фильма еще не известна.