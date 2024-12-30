Азербайджан ужесточил правила пребывания россиян на своей территории

Азербайджан с 1 января 2025 года вводит новые правила пребывания для граждан России. Согласно распоряжению премьер-министра Али Асадова, россияне, а также лица, постоянно проживающие в России, но не имеющие российского гражданства, смогут находиться в стране без визы не более 90 дней в течение календарного года, пишут «Ведомости». Ранее граждане России могли находиться в Азербайджане без визы до 180 дней в год, но с новым распоряжением срок пребывания сокращается в два раза.

«Граждане Российской Федерации, а также лица, постоянно проживающие в Российской Федерации, но не имеющие гражданства России, могут находиться на территории Азербайджана без визы не более 90 дней в течение одного календарного года», — говорится в документе.

Изменения были прокомментированы пресс-секретарем Министерства иностранных дел Азербайджана Айханом Гаджизаде, который отметил, что республика будет руководствоваться принципами паритетности и взаимности в вопросах миграции. Он также сообщил, что решение принято на фоне новых поправок в российское законодательство, регулирующих сроки пребывания иностранцев в России.

В свою очередь, в российском МИДе заявили, что введенные ограничения на пребывание граждан России в Азербайджане — это право Баку, и подчеркнули, что каждый суверенный государственный орган имеет право самостоятельно устанавливать правила миграции и временного пребывания иностранных граждан на своей территории.

Напоминаем, что с 1 января 2025 года Россия также вводит новые правила для иностранных граждан. Согласно изменениям, срок временного пребывания иностранцев в России без визы теперь составит не более 90 дней в течение календарного года, а не 90 дней в течение полугода, как было раньше.