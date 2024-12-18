Тюменская область: рост инвестиций на 15% благодаря муниципальному инвестстандарту

В Тюменском Технопарке прошел третий марафон «Лучшие практики внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области». Представители муниципальных образований региона вместе с экспертами из Инвестиционного агентства и «Капитанами бизнеса» подвели итоги работы по внедрению инвестстандарта.

Тюменская область стала одним из первых регионовРоссийской Федерации, в которых полностью внедрен муниципальный инвестиционный стандарт.

«Результат этой работы мы видим уже сейчас – рост на 15% количества инвестиционных проектов и вновь создаваемых рабочих мест. Не случайно, работа региональной инвестиционной команды отмечена Национальной премией инвестиционного развития. В регионе богатый опыт взаимодействия и сопровождения инвестиционных проектов на уровне муниципалитетов», – отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В рамках стратегической сессии «Муниципальный инвестиционный профиль: версия 2.0» работа с участниками марафона велась на четырех площадках: «Инвестиционный потенциал», «Ниши, идеи, проекты», «Взаимодействие и продвижение», «Работа команды с инвестором. Меры поддержки». Вместе с экспертами из Инвестиционного агентства и «Капитанами бизнеса» удалось провести глубокий анализ инвестиционных профилей муниципалитетов, выявить новые точки роста и определить задачи на 2025 год.