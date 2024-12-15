Новая российская вакцина от рака будет бесплатной для пациентов

Пациенты смогут бесплатно получить новый российский препарат для лечения рака, а его стоимость для государства составит около 300 тысяч рублей. Об этом сообщил главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире программы «Посоветуйте, доктор!» на «Радио Россия».

Он отметил, что большинство онкологических лекарств имеют высокую цену при выходе на рынок. Однако новый препарат не станет «вакциной для избранных» и будет доступен всем нуждающимся.

«И мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», – заявил онколог.

Использовать препарат для лечения планируют уже в начале 2025 года.