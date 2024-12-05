Продолжительность жизни в Тюменской области выросла на 4 года

Один из важнейших результатов реализации нацпроекта «Здравоохранение» – за последние три года средняя продолжительность жизни в Тюменской области увеличилась с 70 до 74 лет. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, принимая участие в семинаре «Здравоохранение страны: сегодня и завтра», который провела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Обеспечить рост продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году – такую задачу поставил президент России перед Правительством.

«Люди – это самое главное в нашей стране. Именно этот приоритет мы заложили в новые нацпроекты «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сбережения здоровья». Важно предотвратить заболевание, работать с гражданином до того, как он будет нуждаться в операции или сложном комбинированном лечении», – подчеркнула вице-премьер.

Комментируя итоги семинара, Александр Моор отметил, что национальный проект «Здравоохранение» заложил фундамент для модернизации отечественной медицины. В Тюменской области на реализацию нацпроекта в 2019–2024 годах было выделено более 25 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов, а также фонда ОМС.

«На эти средства значительно обновлена материально-техническая база учреждений здравоохранения, введены в эксплуатацию новые объекты, закуплено самое современное медицинское оборудование, в отрасль привлечено более двух тысяч специалистов. Ежегодно высокотехнологичную медицинскую помощь в регионе получают около 20 тысяч человек», – сообщил глава региона.