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  • ​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат

    ​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат

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  • Пожар уничтожил автозаправку в ХМАО

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​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат

Ежегодно ПАО «Транснефть» проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов

​АО «Транснефть – Сибирь» вручило студентам и преподавателям Тюменского индустриального университета сертификаты на получение выплат
Фото: ПАО «Транснефть»

АО «Транснефть – Сибирь» вручило именные сертификаты на получение выплат социальной направленности 8 преподавателям и именных стипендий 18 студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ). Церемония вручения прошла в рамках V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи ПАО «Транснефть» и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

Ежегодно ПАО «Транснефть» проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов, показывающим отличные результаты в учебе, а также социальных выплат преподавателям и молодым ученым, ведущим исследования в области трубопроводного транспорта нефти. Поддержка призвана содействовать достижению новых успехов в работе и научно-исследовательской деятельности. Получатели выплат смогут, в частности, направить их на повышение квалификации, подготовку и издание лекционных курсов, монографий и развитие по другим направлениям профессиональной и научной деятельности.

Из 18 стипендиатов 7 обучаются по специальности «нефтегазовое дело», 2 – «автоматизация технологических процессов и производств», 7 – «электроэнергетика и электротехника», по одному – по специальностям «химическая технология» и «техносферная безопасность». При этом пятеро целевиков обучаются по договору с АО «Транснефть – Сибирь».

Предприятие и ТИУ являются стратегическими партнёрами. Университет реализует образовательные программы в области подготовки и переподготовки кадров в нефтетранспортной отрасли. Студенты проходят производственную практику на объектах предприятия, активно участвуют в научно-технической конференции молодёжи. На базе вуза работники предприятия проходят профессиональную переподготовку. Ежегодно компания направляет финансовые средства на развитие материально-технической базы, закупку макетов и опытных образцов оборудования для университета. Результатом многолетнего сотрудничества стало создание лабораторной базы, современных лекционных и учебных аудиторий.

«Большое количество выпускников вуза работают сегодня у нас на производстве, получают профессиональный опыт, поднимаются по карьерной лестнице. Компания заинтересована в том, чтобы к нам приходили работать целеустремленные, грамотные, талантливые молодые специалисты. Мы, в свою очередь, поддерживаем студентов и даем возможность проявить себя и в учебе, и на практике», – отметил генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов.

Именные стипендии ПАО «Транснефть» вручаются лучшим студентам ТИУ с 2001 года, сертификаты преподавателям – с 2014 года.


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Сегодня в 18:08, просмотров: 78, комментариев: 0
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