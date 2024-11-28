Тюменская область: развитие креативных индустрий и поддержка предпринимателей

Тюменская область вошла в тройку номинантов «Национальной российской премии креативных индустрий». Это результат большого труда управленческой команды региона и креативных предпринимателей. Об этом заявил губернатор Александр Моор в послании депутатам областной думы «О положении дел в регионе».

Он отметил, что за год в системе управления развитием креативных индустрий произошло сразу несколько важнейших изменений. Был принят профильный федеральный закон, закрепивший за субъектами серьёзные полномочия в этой сфере. В состав показателей достижения национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» включено увеличение доли креативных индустрий. На основе опыта семи передовых регионов, в том числе Тюменской области, Агентство стратегических инициатив разработало региональный стандарт развития креативных индустрий.

Чтобы обеспечить форсированное развитие сферы креативных индустрий в Тюменской области, были внесены необходимые изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Тюменской области». В ближайшее время губернатор подпишет областную Стратегию развития креативных индустрий до 2030 года.

«Принципиально важно, что, как и в случае инноваций, нет никакого противоречия между креативностью и традицией… Тюменская специфика такова, что уверенные позиции в креативных индустриях нам во многом обеспечивают как раз традиционные сектора экономики: нефтегазовая отрасль, строительство, сельское хозяйство. Компании и сами производят креативный продукт, и являются его потребителями. Мы же знаем, что Тюмень – земля творцов», – подчеркнул Александр Моор.