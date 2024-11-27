Авиакомпания «Азимут» назвала причину жесткой посадки самолета в Турции

Авиакомпания «Азимут» назвала причину жесткой посадки самолета Superjet 100 в Анталье. По итогам предварительного расследования выяснилось, что инцидент произошел из-за непрогнозируемого сдвига ветра.

«В соответствии с проведенным предварительным служебным расследованием информируем о том, что 24 ноября 2024 года самолет авиакомпании Азимут выполнял рейс А45051 Сочи – Анталья. На борту самолета находились 89 пассажиров и 6 членов экипажа. Полет и посадка проходили в штатном режиме. Посадку выполнял командир воздушного судна, опытный летчик, чей налет более 12 500 часов. Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе», – говорится в сообщении.

После остановки судна на взлетно-посадочной полосе бортпроводники заметили задымление снаружи по левому борту и немедленно доложили командиру. Было принято решение об экстренной эвакуации. Пламя возникло из-за возгорания авиатоплива, вылившегося из поврежденного топливного бака. Самолет не загорелся, а возгорание ликвидировали через несколько минут после посадки.

«Эвакуация проводилась через переднюю правую дверь, в соответствии с правилами, с противоположной стороны от источника возгорания под полным контролем бортпроводников и летного экипажа. Результатом правильных действий бортпроводников явилось отсутствие пострадавших пассажиров. Командир корабля и экипаж покинули самолет последними. Ручная кладь и багаж пассажиров не пострадали и были выданы пассажирам впоследствии. Пассажиров, которые задержались в аэровокзале, авиакомпания доставила в места пребывания», – добавили в авиакомпании.

Для пассажиров обратного рейса А45052 Анталья – Сочи авиакомпания предоставила резервный самолет. На время ожидания их разместили в гостинице. «Азимут» также объявила о компенсациях пассажирам рейса. Каждому выплатят по 100 тысяч рублей.

Специалисты авиакомпании совместно с турецкими авиационными властями и Объединенной авиастроительной корпорацией оценивают повреждения самолета.

Напоминаем, 24 ноября в Анталии при посадке загорелся самолет, следовавший из Сочи.