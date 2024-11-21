В Тюменской области отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры

В Тюменской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году было отремонтировано 169 объектов дорожной инфраструктуры. Об этом сказал глава региона Александр Моор, подводя итоги реализации программы в области.

«В рамках реализации национального проекта мы привели в порядок свыше 250 км дорог регионального и муниципального значения. Отремонтировали 2 моста через реку Тура и Вагай и 2 путепровода на объездной дороге в Тюмени», – сообщил губернатор.

Ремонтные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры велись комплексно – специалисты ремонтировали проезжую часть, прокладывали тротуары, устанавливали остановочные павильоны и перильные ограждения. Комплексный подход помог обеспечить безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов.

Губернатор также отметил, что в Тюменской агломерации по нацпроекту устанавливают «умные» светофоры, которые автоматически подстраивают режим работы под потоки транспорта.

За три года к интеллектуальной транспортной системе были подключены 9 светофорных объектов. В этом году система установлена в поселках Боровский и Винзили на региональной трассе «Тюмень-Боровский-Богандинский», сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области.