В Тюмени появится «Зеленое сердце»

Тюменская область представила мастер-план «Тюмень – Врата Сибири» на международном архитектурном фестивале «Зодчество-2024». На федеральной площадке презентовали проект, который улучшит качество жизни горожан, привлечет новых туристов и обеспечит экологическое благополучие.

Обустройство городских территорий по мастер-плану превратит Тюмень в современный, комфортный и зелёный город. Исторический центр Тюмени станет более доступным для пешеходов, интегрируя ключевые исторические маршруты и раскрывая потенциал центральных улиц, парков и скверов. Маршрут «Малое кольцо» соединит улицы Республики, Ленина и Первомайскую.

«Большое кольцо» охватит озеленённые территории заречных микрорайонов, включая озеро Алебашево. Сюда добавятся новые элементы, например, кампус и благоустроенные зеленые зоны.

Благодаря увеличению площади зелёных зон и созданию единой зелёной пешеходной сети длиной свыше 14 километров, Тюмень получит новое «Зеленое сердце». Маршрут пройдет по паркам, скверам и озелененным территориям города.

Проект «Тюмень – Врата Сибири» был представлен министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину. Мастер-план по обустройству областной столицы будет воплощаться при активной поддержке бизнеса.