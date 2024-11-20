В Госдуме отказались от сокращенного рабочего дня 28 декабря

В России 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.

«Двадцать восьмого декабря ‒ не сокращенный рабочий день, поскольку в этот день мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году», ‒ сказал Нилов.

Парламентарий призвал всех российских работодателей отнестись с пониманием и дать возможность сотрудникам больше отдохнуть.

Также депутат напомнил о законопроекте ЛДПР, который предполагал установить 31 декабря выходным днем. По словам Нилова, если закон примут, то 28 декабря могло бы стать нерабочим днем.

Ранее мы писали о том, что депутат ГД Станислав Наумов предложил сделать 28 декабря выходным днем и отказаться от шестидневной рабочей недели.