Госдума обязала нотариусов информировать наследников о долгах наследодателей

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтении закон, который обязывает нотариусов информировать наследников о кредитах наследодателя. Такую информацию должны предоставлять до принятия наследства, сообщают РИА Новости.

«В действующем законодательстве не определен порядок информирования наследников о кредитных долгах наследодателя на момент его смерти. Зачастую наследники узнают об этих долгах лишь после принятия наследства, получив требования кредиторов. А если кредитные долги равны или превышают стоимость наследного имущества, принятие наследства становится экономически нецелесообразным, отмечается в пояснительной записке», ‒ пишет издание.

По новому закону нотариус, ведущий наследственные дела, должен не позднее трех рабочих дней после открытия дела запросить в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) информацию о бюро кредитных историй (БКИ), где хранится либо отсутствует кредитная история наследодателя. Также в течение трех рабочих дней при наличии этой информации нотариус должен обратиться в соответствующее БКИ для получения кредитного отчета.

Предполагается, что закон вступит в силу через год после официального опубликования. С его помощью наследники смогут своевременно принимать решения о вступлении в наследство или отказе от него, что позволит снизить уровень закредитованности граждан РФ.