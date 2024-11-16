В консервах с печенью минтая в «Пятерочке» и «Дикси» нашли паразитов

Жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили личинки червей в консервах с печенью минтая по-приморски из торговых сетей «Пятерочка» и «Дикси». Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов попросил Генпрокуратуру и Роспотребнадзор изъять продукты из оборота, сообщают «Известия».

«Генпрокуратуру и Роспотребнадзор просят изъять из оборота консервы печени минтая по-приморски, в которых покупателями и журналистами МИЦ «Известия» были обнаружены личинки червей. Обращение в ведомства направил глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов. Банки с такими консервами сначала обнаружили в торговой сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге. Наличие личинок червей «Известиям» подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Документ с заключением есть у редакции», – указали в сообщении.

На этикетках всех банок указаны три производителя: компания ООО «Дефриз» из Владивостока, а два завода – «Прибой» и «Мурман-рыба» из Владимирской области.

«Однако в первой заявили «Известиям», что не выпускают консервы с 2023 года, во второй – что, исходя из лабораторных исследований, невозможно понять о продукции какого изготовителя идет речь, заверив, что товары компании соответствуют всем требованиям техрегламента. На заводе «Мурман-рыба» сказали, что указанные банки не их продукция, так как маркировка не совпадает», – добавило издание.

По мнению главы ОПИ Олега Павлова, в последнее время в России участились случаи обнаружения личинок паразитов в рыбных консервах, продаваемых в том числе популярными торговыми сетями.