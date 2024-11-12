В Тюмени состоится форум для самозанятых

Самозанятые и предприниматели Тюменской области примут участие в масштабном форуме «Мой бизнес. Я – самозанятый». Он состоится 4 декабря в выставочном зале «Тюменская ярмарка», сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и приурочено к 5-летию принятия закона о самозанятости.

У участников будет возможность узнать о мерах поддержки для самозанятых, прокачать свой маркетинг, обменяться опытом с коллегами, поделиться своими наработками, найти себе бизнес-наставника, расширить свою сеть контактов и открыть для себя новые рынки.

На форуме будут организованы интерактивная образовательная площадка, площадка творчества и выставок, с прикладными уроками от мастеров Тюменской области, предновогодняя ярмарка и детский маркет, где можно купить полезные изделия ручной работы и новогодние подарки. Также будут работать дополнительные площадки для жителей и гостей города.

Организаторами форума выступают Мой бизнес | Тюменская область при поддержке Тюменского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».