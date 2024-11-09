Александр Моор провел личный прием граждан

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием жителей региона по личным вопросам. Он ответил на волнующие вопросы и дал ряд поручений, способствующих решению проблем тюменцев.

Жительница Ишима Наталья Оборнева рассказала главе региона, что в районе улицы Сургутской требуется благоустройство территории. Губернатор заверил, что новое общественное пространство здесь будет создано уже в следующем году. На это предусмотрены средства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Александр Моор дал поручение оказать помощь, необходимую для ремонта дома, жительнице села Горнослинкино Уватского района Надежде Пузиной. «Старший сын Надежды Пузиной – участник специальной военной операции. Женщина одна воспитывает еще двух сыновей. Выделим необходимую, по ее мнению, сумму. Если этих средств окажется недостаточно, окажем дополнительную поддержку», – сказал глава региона.

Пенсионерка Татьяна Мулявина обратилась к губернатору по поводу строительства дороги на улице Строительной в селе Доставалово Викуловского района. Устройство щебеночного покрытия, подъездов к домам и водоотводных канав запланировано на 2025 год, сообщил жительнице села Александр Моор.

Отметим, что записаться на личный прием к губернатору может любой житель Тюменской области.