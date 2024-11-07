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​Крыса, которая знает про Эйнштейна: в России подключили мозг грызуна к ИИ

В России впервые подключили мозг крысы к нейроинтерфейсу с ИИ

​Крыса, которая знает про Эйнштейна: в России подключили мозг грызуна к ИИ
Фото: ru.freepik.com

Российские ученые первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту, который помогает ей отвечать на любые вопросы. Об этом рассказали в РИА Новости со ссылкой на биотех-лабораторию Neiry.

В рамках эксперимента крыса по имени Пифия «общается» с ИИ через нейроинтерфейс: когда ИИ подсказывает правильный ответ, животное чувствует электрический импульс в определенной части мозга − это сигнал для ответа «да» или «нет». За верные ответы Пифия получает награду.

Подопытная уже ответила на сотни вопросов − о квазарах, языке Python и даже дне рождения Эйнштейна. По словам ученых, в будущем любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом сможет таким образом получать подсказки и проверять правдивость информации.

Проект, получивший название «ИИнтуиция», направлен на развитие нейротехнологий для повседневного применения. Генеральный директор Neiry Александр Панов отметил, что такая технология способна повысить эффективность человеческой деятельности, создавая симбиоз с искусственным интеллектом и поднимая человечество на новую ступень эволюции.

«Мы в Neiry занимаемся разработкой продуктов на базе нейротехнологий для совершенно разных индустрий. Результаты эксперимента «Пифия» − это один из этапов проекта «ИИнтуиция». Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ», − пояснил генеральный директор Neiry Александр Панов.


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07 ноября в 12:54, просмотров: 689, комментариев: 0
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