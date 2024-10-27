В Тюменской области расширяют сеть семейных МФЦ

В Тюменской области продолжают открываться новые семейные многофункциональные центры. 1 ноября начнут работу сразу два семейных МФЦ в Казанском и Нижнетавдинском районах. Об этом сообщает региональный департамент соцразвития.

В семейных МФЦ, благодаря объединению ресурсов учреждений и организаций региона, любая семья может получить помощь по самым разным вопросам, включая предоставление социальных услуг, консультаций юристов, психологов, педагогов и других профильных специалистов. В Тюменской области уже работают три центра такого формата – в Тюмени, Голышмановском городском округе и недавно открывшийся МФЦ в Ялуторовском районе.

Семейный многофункциональный центр в Казанском районе будет работать на базе Комплексного Центра социального обслуживания. Как и в других подобных МФЦ, для приема семей будет организовано комфортное пространство с местами ожидания и детской зоной, обеспечена доступность цифровых сервисов.

Торжественное открытие семейного МФЦ в Нижнетавдинском районе состоялось в здании комплексного центра социального обслуживания населения «Тавда» 18 октября. С 1 ноября здесь начнут вести работу с гражданами семь специалистов.

Напомним, что семейные МФЦ открываются в рамках пилотного проекта Минтруда России при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.